В Екатеринбурге на цвет воды в квартирах горожан повлияли паводок и дожди "Водоканал" объяснил пожелтение воды в Екатеринбурге ливнями и паводком

Москва30 июл Вести.Жители Екатеринбурга уже несколько дней жалуются на качество воды, которая течет из кранов в квартирах. Как сообщает канал E1.RU со ссылкой на МУП "Водоканал", причиной стали обильные и продолжительные ливни, которые смыли в водоемы большое количество органических веществ.

В результате вода, перенасыщенная органическими веществами, а также гуминовыми и фульвовыми кислотами, стала мутной и изменила цвет. При этом, параметры питьевой воды в Екатеринбурге остаются в пределах допустимых значений, уточняется в сообщении.

Вода, поступающая со станций водоподготовки в городскую сеть, соответствует санитарным нормам СанПиН говорится в Telegram-канале предприятия

Как подчеркнули в "Водоканале", контроль на фильтровальных станциях и в районах проводится ежемесячно.