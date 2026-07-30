Москва30 июлВести.Жители Екатеринбурга уже несколько дней жалуются на качество воды, которая течет из кранов в квартирах. Как сообщает канал E1.RU со ссылкой на МУП "Водоканал", причиной стали обильные и продолжительные ливни, которые смыли в водоемы большое количество органических веществ.
В результате вода, перенасыщенная органическими веществами, а также гуминовыми и фульвовыми кислотами, стала мутной и изменила цвет. При этом, параметры питьевой воды в Екатеринбурге остаются в пределах допустимых значений, уточняется в сообщении.
Вода, поступающая со станций водоподготовки в городскую сеть, соответствует санитарным нормам СанПиНговорится в Telegram-канале предприятия
Как подчеркнули в "Водоканале", контроль на фильтровальных станциях и в районах проводится ежемесячно.