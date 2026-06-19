Москва19 июн Вести.Пятьдесят многоквартирных домов в Чебоксарах остаются без горячего водоснабжения, сообщил мэр города Станислав Трофимов в мессенджере МАХ.

ПАО "Т Плюс" увеличило количество задействованных на объектах бригад. Горячее водоснабжение вернули в 31 многоквартирный дом. Это важный шаг, но впереди еще много работы: на данный момент 50 домов пока остаются без ГВС написал Трофимов

Он также уточнил, что работы в районе семи домов запланированы на завтра, 19 июня. Среди них дом 6 по улице Энгельса, дом 7А по улице Кадыкова, дом 18 на Складском проезде, 15А на Гагарина, 27 на бульваре Миттова, а также дом 50 на улице М. Павлова и дом 3 на 139-й Стрелковой дивизии.