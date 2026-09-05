Москва5 сенВести.В результате прохождения грозового фронта в Ивановской области электричество пропало в пяти муниципальных образованиях. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Произошли отключения электроснабжения в Ивановском м.о., Верхнеландеховском м.о., Пестяковском м.р., Г. Посадском м.р. и Шуйском м.р.уточняется в сообщении в мессенджере MAX
Так, отключения коснулись 24 населенных пунктов, 3342 человек (из них 658 детей), 1290 домов.
Специалисты ведут работы по восстановлению электроснабжения.