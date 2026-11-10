ДТП в Таганроге оставило без отопления 37 домов, школы и детсады

Больше 30 домов, школы и детсады остались без отопления из-за ДТП в Таганроге ДТП в Таганроге оставило без отопления 37 домов, школы и детсады

Москва10 ноя Вести.Сегодня ночью в Таганроге произошло ДТП, из-за которого остались без отопления десятки домов, а также несколько школ и детских садов, сообщила глава города Светлана Камбулова в MAX.

Она пояснила, что автомобиль врезался в трубу теплосети на улице Зои Космодемьянской. В результате удара произошел порыв и был зафиксирован выход горячей воды.

Отключены от отопления: 37 многоквартирных домов, 3 детских сада и 2 школы говорится в публикации

Глава Таганрога подчеркнула, что образовательные учреждения работают в штатном режиме.

По ее словам, ремонтная бригада приступит к завариванию порыва и замене поврежденного участка сразу после того, как давление в системе будет полностью сброшено, а вода спущена.