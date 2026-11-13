Москва13 нояВести.Из-за коммунальной аварии в Биробиджане остались 89 многоквартирных домов и несколько социальных объектов, сообщает прокуратура Еврейской автономной области в MAX.
Там отметили, что в единую диспетчерскую службу поступило сообщение о временном прекращении подачи отопления и горячего водоснабжения в многоквартирные дома по улице Советская.
По предварительным данным, отключено от отопления 89 МКД и 5 социальных объектовговорится в публикации
Причиной аварии стало повреждение подземного трубопровода.
Специалисты ведут ремонтные работы. Их выполнение до полного восстановления подачи коммунальных ресурсов потребителям прокуратура взяла на контроль.