Около 90 домов и соцобъекты остались без отопления из-за аварии в Биробиджане

Без отопления в Биробиджане остались 89 многоквартирных домов и 5 соцобъектов Около 90 домов и соцобъекты остались без отопления из-за аварии в Биробиджане

Москва13 ноя Вести.Из-за коммунальной аварии в Биробиджане остались 89 многоквартирных домов и несколько социальных объектов, сообщает прокуратура Еврейской автономной области в MAX.

Там отметили, что в единую диспетчерскую службу поступило сообщение о временном прекращении подачи отопления и горячего водоснабжения в многоквартирные дома по улице Советская.

По предварительным данным, отключено от отопления 89 МКД и 5 социальных объектов говорится в публикации

Причиной аварии стало повреждение подземного трубопровода.

Специалисты ведут ремонтные работы. Их выполнение до полного восстановления подачи коммунальных ресурсов потребителям прокуратура взяла на контроль.