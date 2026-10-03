В Южно-Сахалинске без горячей воды осталось 40 многоквартирных домов

В Южно-Сахалинске прорыв сетей оставил без горячей воды 40 многоквартирных домов В Южно-Сахалинске без горячей воды осталось 40 многоквартирных домов

Москва3 окт Вести.Из-за прорыва сетей в Южно-Сахалинске без горячей воды остались 40 многоквартирных домов, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

Глава региона написал, что выехал в 11-й микрорайон города, где во время гидравлических испытаний произошел порыв сетей.

Без горячей воды остались 40 многоквартирных домов говорится в публикации

По словам главы региона, на объект уже направили дополнительные бригады и технику. Он также проинформировал, что держит ситуацию на личном контроле.