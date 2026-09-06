В части Самарской области нарушено водоснабжение из-за повреждения водовода В 39 населенных пунктах Самарской области нарушено холодное водоснабжение

Москва6 сен Вести.В 39 населенных пунктах Красноармейского муниципального района Самарской области нарушено холодное водоснабжение в связи с повреждением водовода. Об этом сообщили на сайте Главного управления МЧС России по региону.

Поступило сообщение о повреждении водовода холодного водоснабжения диаметром 530 мм в 1 км юго-восточнее от н.п. Осинки м.р. Безенчукский отмечается в сообщении

Население данного муниципального района обеспечено питьевой и технической водой.

Запланировано проведение земляных работ. Привлечены 20 специалистов и семь единиц техники.