Москва6 сенВести.В 39 населенных пунктах Красноармейского муниципального района Самарской области нарушено холодное водоснабжение в связи с повреждением водовода. Об этом сообщили на сайте Главного управления МЧС России по региону.
Поступило сообщение о повреждении водовода холодного водоснабжения диаметром 530 мм в 1 км юго-восточнее от н.п. Осинки м.р. Безенчукскийотмечается в сообщении
Население данного муниципального района обеспечено питьевой и технической водой.
Запланировано проведение земляных работ. Привлечены 20 специалистов и семь единиц техники.