В Евпатории без горячей воды и тепла из-за аварии остались больше ста МКД

Больше ста МКД Евпатории остались без тепла и горячей воды из-за аварии В Евпатории без горячей воды и тепла из-за аварии остались больше ста МКД

Москва14 ноя Вести.Больше ста многоквартирных домов (МКД) Евпатории временно остались без тепла и горячей воды, сообщил глава города Виталий Оганесян в MAX.

Он пояснил, что в связи с аварийной ситуацией на сетях теплоснабжения на период ремонта остановлена работа котельной на улице Чапаева.

Временно ограничена подача тепла и горячей воды в 107 многоквартирных домов говорится в публикации

По словам градоначальника, для ликвидации проблемы задействованы специалисты, и работы будут продолжаться до полного устранения аварии.

Оганесян призвал жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.