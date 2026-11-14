Москва14 нояВести.Больше ста многоквартирных домов (МКД) Евпатории временно остались без тепла и горячей воды, сообщил глава города Виталий Оганесян в MAX.
Он пояснил, что в связи с аварийной ситуацией на сетях теплоснабжения на период ремонта остановлена работа котельной на улице Чапаева.
Временно ограничена подача тепла и горячей воды в 107 многоквартирных домовговорится в публикации
По словам градоначальника, для ликвидации проблемы задействованы специалисты, и работы будут продолжаться до полного устранения аварии.
Оганесян призвал жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.