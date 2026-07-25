В Барнауле непогода оставила без электричества часть города В Барнауле из-за непогоды произошли отключения электроэнергии

Москва25 июл Вести.В Барнауле сильный ливень с грозой и шквалистым ветром привел к сбоям в энергоснабжении - в городе зафиксировано три аварийных отключения электричества. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города на платформе MAX.

В связи с прохождением комплекса неблагоприятных метеоявлений, сопровождавшихся усилением ветра, грозой и обильными осадками…, на территории города Барнаула зафиксирован ряд повреждения городской инфраструктуры... Зафиксировано 3 аварийных отключения электроэнергии

Сейчас ремонтники восстанавливают электричество в микрорайоне Спутник и на станции Ползуново.

За сутки в городе выпало 14 миллиметров осадков, а с начала месяца - почти месячная норма (64,5 миллиметра при норме 72 миллиметра).

В результате удара стихии оказались подтоплены подполья в частных домах в трех районах, нарушено движение транспорта на нескольких улицах, повалены деревья, повреждены кровли, провалилось дорожное полотно.

Информации о пострадавших не поступало.

Городские службы продолжают устранять последствия в усиленном режиме.