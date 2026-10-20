Москва20 окт Вести.В Барнауле штормовой прогноз синоптиков подтвердился. Сегодня порывы ветра местами достигали 25 метров в секунду и более. Дети по дороге в школу с трудом преодолевали сопротивление ветра, а из-за гололеда рисковали упасть. Порывами ветра в городе опрокинуло несколько скамеек и тумб с афишами. Шел дождь с мокрым снегом и похолодало до +4 градусов, сообщает ИС "Вести".

Из-за сильного ветра парк "Центральный" закрыли для посещения. Запланированные там мероприятия пришлось отменить.

В Алтайском крае сохраняется штормовое предупреждение. Синоптики обещают, что ветер немного стихнет только к четвергу.