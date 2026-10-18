Два человека пострадали из-за прорыва теплотрассы в Барнауле, СК начал проверку

СК проверяет обстоятельства коммунальной аварии в Барнауле Два человека пострадали из-за прорыва теплотрассы в Барнауле, СК начал проверку

Москва18 окт Вести.Сотрудники Следкома начали проведение доследственной проверки по факту коммунальной аварии в Барнауле, сообщили в СУ СК России по Алтайскому краю.

По предварительным данным, которые ранее озвучили СМИ, на улице Попова произошел прорыв теплотрассы с выходом горячей воды, пострадали два человека.

В СК на данный момент подтвердили наличие одного пострадавшего.

Предварительно установлено, что в результате коммунальной аварии прохожий мужчина получил термический ожог стоп и был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается помощь говорится в заявлении ведомства в MAX

Устанавливаются обстоятельства ЧП, действиям должностных лиц теплоснабжающей компании будет дана правовая оценка.