Москва18 октВести.Сотрудники Следкома начали проведение доследственной проверки по факту коммунальной аварии в Барнауле, сообщили в СУ СК России по Алтайскому краю.
По предварительным данным, которые ранее озвучили СМИ, на улице Попова произошел прорыв теплотрассы с выходом горячей воды, пострадали два человека.
В СК на данный момент подтвердили наличие одного пострадавшего.
Предварительно установлено, что в результате коммунальной аварии прохожий мужчина получил термический ожог стоп и был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается помощьговорится в заявлении ведомства в MAX
Устанавливаются обстоятельства ЧП, действиям должностных лиц теплоснабжающей компании будет дана правовая оценка.