МЧС: склад горит в Барнауле Двухэтажное складское здание загорелось в Барнауле

Москва16 ноя Вести.В Барнауле горит складское помещение, сообщает региональный главк МЧС России.Пожар произошел в двухэтажном здании на улице Ткацкой.

Сейчас на месте работают пожарно-спасательные подразделения.

По прибытию первых подразделений горит здание склада открытым огнем говорится в сообщении на официальном сайте ведомства

Как уточняется, в ликвидации пожара задействованы 90 человек и 24 единицы техники.

В настоящее время прокуратура Алтайского края контролирует и установление обстоятельств пожара.