Москва16 нояВести.В Барнауле горит складское помещение, сообщает региональный главк МЧС России.Пожар произошел в двухэтажном здании на улице Ткацкой.
Сейчас на месте работают пожарно-спасательные подразделения.
По прибытию первых подразделений горит здание склада открытым огнемговорится в сообщении на официальном сайте ведомства
Как уточняется, в ликвидации пожара задействованы 90 человек и 24 единицы техники.
В настоящее время прокуратура Алтайского края контролирует и установление обстоятельств пожара.