Склад стройматериалов горит на 700 "квадратах" в Краснодаре

Склад стройматериалов горит в Краснодаре Склад стройматериалов горит на 700 "квадратах" в Краснодаре

Москва24 сен Вести.Склад стройматериалов горит в Краснодаре — площадь возгорания составляет 700 кв. м, есть угроза распространения огня. Об этом сообщил региональное МЧС России.

Пожар вспыхнул вечером 24 сентября на ул. Дежнева.

Происходит возгорание на площади 700 кв. м, есть угроза распространения пожара на большую площадь. По предварительной информации, пострадавших нет говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

К ликвидации пожара привлечено 35 спасателей и 11 единиц техники.