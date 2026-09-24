Москва24 сенВести.Склад стройматериалов горит в Краснодаре — площадь возгорания составляет 700 кв. м, есть угроза распространения огня. Об этом сообщил региональное МЧС России.
Пожар вспыхнул вечером 24 сентября на ул. Дежнева.
Происходит возгорание на площади 700 кв. м, есть угроза распространения пожара на большую площадь. По предварительной информации, пострадавших нетговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
К ликвидации пожара привлечено 35 спасателей и 11 единиц техники.