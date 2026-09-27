Москва27 сенВести.Сотрудники МЧС ликвидируют серьезный пожар на мебельном складе в Южно-Сахалинске, существует угроза распространения огня на административное здание. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
На Солнечном переулке в Южно-Сахалинске происходит горение в двухэтажном здании складского помещения. По предварительным данным площадь пожара 1200 квадратных метров... Пострадавших нетсказано в сообщении
Отмечается, что тушение осложняется находящимися внутри лакокрасочной продукцией, стройматериалами и мебелью.
В МЧС добавили, что существует угроза перекидывания огня на административное здание.
На месте работают 26 специалистов и шесть единиц техники.