В Южно-Сахалинске тушат пожар на мебельном складе

Склад с мебелью загорелся в Южно-Сахалинске В Южно-Сахалинске тушат пожар на мебельном складе

Москва27 сен Вести.Сотрудники МЧС ликвидируют серьезный пожар на мебельном складе в Южно-Сахалинске, существует угроза распространения огня на административное здание. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

На Солнечном переулке в Южно-Сахалинске происходит горение в двухэтажном здании складского помещения. По предварительным данным площадь пожара 1200 квадратных метров... Пострадавших нет сказано в сообщении

Отмечается, что тушение осложняется находящимися внутри лакокрасочной продукцией, стройматериалами и мебелью.

В МЧС добавили, что существует угроза перекидывания огня на административное здание.

На месте работают 26 специалистов и шесть единиц техники.