Москва30 октВести.В Новосибирске тушат крупный пожар в административном здании со складскими помещениями - огонь охватил около 400 квадратных метров. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Новосибирской области на платформе MAX.
Отмечается, что информация о возгорании в здании на улице Панфиловцев в Октябрьском районе города поступила на пульт в 14.36. Первый расчет прибыл на место в течение семи минут - к этому моменту из железобетонного здания уже шел дым.
Тушение осложняется из-за высокой температуры и непростых конструкций складского здания высотой от четырех до шести метров.
На месте работают 65 человек личного состава и 20 единиц спецтехники. Для координации создан штаб пожаротушения.
Усиленная группировка пожарно-спасательных подразделений в количестве 65 человек и 20 единиц техники ликвидирует крупный пожар в Октябрьском районе города.говорится в публикации
Информации о пострадавших не поступало.