В Новосибирске тушат крупный пожар в административном здании МЧС ликвидирует крупный пожар в Октябрьском районе Новосибирска

Москва30 окт Вести.В Новосибирске тушат крупный пожар в административном здании со складскими помещениями - огонь охватил около 400 квадратных метров. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Новосибирской области на платформе MAX.

Отмечается, что информация о возгорании в здании на улице Панфиловцев в Октябрьском районе города поступила на пульт в 14.36. Первый расчет прибыл на место в течение семи минут - к этому моменту из железобетонного здания уже шел дым.

Тушение осложняется из-за высокой температуры и непростых конструкций складского здания высотой от четырех до шести метров.

На месте работают 65 человек личного состава и 20 единиц спецтехники. Для координации создан штаб пожаротушения.

Усиленная группировка пожарно-спасательных подразделений в количестве 65 человек и 20 единиц техники ликвидирует крупный пожар в Октябрьском районе города. говорится в публикации

Информации о пострадавших не поступало.