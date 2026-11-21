Москва21 нояВести.21 ноября тысячи жителей Индустриального района Хабаровска остались без тепла и горячей воды в результате порыва на тепломагистрали. Об этом в MAX сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Взял под личный контроль устранение порыва… Он оставил без тепла более 23 тысяч хабаровчан. Временно ограничена подача отопления и горячей воды в 52 многоквартирных домах, трех детсадах и 29 административных зданиях по улицам Индустриальной, Сысоева, Павла Морозова, Вахова, Краснореченской и Флегонтованаписал глава региона
Все профильные городские и краевые службы работают на месте аварии, задействовано 6 единиц спецтехники.
Дал поручение нарастить количество специалистов на объекте и докладывать мне обстановку каждые два часасообщил губернатор
Специалисты предпринимают все возможные усилия, чтобы в кратчайшие сроки устранить повреждение, заявил глава региона.
Прокуратура взяла ситуацию под контроль. В ходе проверки будут установлены причины инцидента.