В Хабаровске из-за порыва на тепломагистрали без отопления остались тысячи людей

В Хабаровске произошла авария на тепломагистрали, прокуратура начала проверку В Хабаровске из-за порыва на тепломагистрали без отопления остались тысячи людей

Москва21 ноя Вести.21 ноября тысячи жителей Индустриального района Хабаровска остались без тепла и горячей воды в результате порыва на тепломагистрали. Об этом в MAX сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Взял под личный контроль устранение порыва… Он оставил без тепла более 23 тысяч хабаровчан. Временно ограничена подача отопления и горячей воды в 52 многоквартирных домах, трех детсадах и 29 административных зданиях по улицам Индустриальной, Сысоева, Павла Морозова, Вахова, Краснореченской и Флегонтова написал глава региона

Все профильные городские и краевые службы работают на месте аварии, задействовано 6 единиц спецтехники.

Дал поручение нарастить количество специалистов на объекте и докладывать мне обстановку каждые два часа сообщил губернатор

Специалисты предпринимают все возможные усилия, чтобы в кратчайшие сроки устранить повреждение, заявил глава региона.

Прокуратура взяла ситуацию под контроль. В ходе проверки будут установлены причины инцидента.