В 112 многоквартирных домах Хабаровска возобновлена подача газа В Хабаровске возобновили подачу газа в 112 многоквартирных домах

Москва14 ноя Вести.Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил в MAX, что во всех домах, оставшихся в начале недели без газоснабжения, подача ресурса возобновлена.

18 аварийно-восстановительных бригад работали в Индустриальном, Железнодорожном и Краснофлотском районах в круглосуточном режиме.

Чтобы ситуация не повторилась, мной принято решение о передаче этой организации под контроль краевых властей. Минэнерго и надзорные органы проведут детальную служебную проверку подчеркнул Демешин

Во избежание подобных отключений, будут заполнены те резервуары, где есть небольшой остаток. В настоящее время подачу газа в квартирах проверяют рабочие.

Ранее Демешин сообщал, что сбой в подаче газа жителям Хабаровска допустила ресурсоснабжающая компания "Газэнергосеть ДВ". В частности, он говорил, что из-за безалаберности организации без газа остались более 110 многоквартирных домов в основном в микрорайоне Хабаровск-2. Всего было отключено около 7 000 получателей. Отопление и горячая вода все дни подавались в штатном режиме, сбои затронули только газовые плиты.