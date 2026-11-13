Москва13 нояВести.Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил в MAX о планах по восстановлению газоснабжения в столице региона.
Он уточнил, что в настоящее время подключены уже более половины абонентов, а окончательно ликвидировать сбой в подаче газа, который допустила "Газэнергосеть ДВ" 10 ноября, планируется 14 ноября.
Восстановить газоснабжение в домах Хабаровска планируем уже 14 ноября … Ситуацию я взял на личный контрольсказал Демешин
По его словам, из-за безалаберности ресурсоснабжающей организации без газа остались более 110 многоквартирных домов в основном в микрорайоне Хабаровск-2.
Компанию, допустившую перебои в поставках газа жителям Хабаровска, проверят надзорные органы.