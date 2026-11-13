Восстановление газоснабжения в Хабаровске запланировано на 14 ноября Демешин: газоснабжение в Хабаровске планируют восстановить 14 ноября

Москва13 ноя Вести.Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил в MAX о планах по восстановлению газоснабжения в столице региона.

Он уточнил, что в настоящее время подключены уже более половины абонентов, а окончательно ликвидировать сбой в подаче газа, который допустила "Газэнергосеть ДВ" 10 ноября, планируется 14 ноября.

Восстановить газоснабжение в домах Хабаровска планируем уже 14 ноября … Ситуацию я взял на личный контроль сказал Демешин

По его словам, из-за безалаберности ресурсоснабжающей организации без газа остались более 110 многоквартирных домов в основном в микрорайоне Хабаровск-2.

Компанию, допустившую перебои в поставках газа жителям Хабаровска, проверят надзорные органы.