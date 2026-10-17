Хоценко назвал тревожной ситуацию с перебоями в газоснабжении в Омской области

Губернатор Омской области объяснил причину перебоев в газоснабжении жителей Хоценко назвал тревожной ситуацию с перебоями в газоснабжении в Омской области

Москва17 окт Вести.Ситуация с обеспечением сжиженным газом многоквартирных домов Омска и ряда населенных пунктов Омской области вызывает тревогу, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в MAX.

По его словам, жители испытывают неудобства, связанные с перебоями в заполнении газгольдеров, из-за недобросовестного частного поставщика.

Уже говорил и повторю: будем добиваться того, чтобы вся жизнеобеспечивающая инфраструктура, к которой относятся и газовые сети, находилась под контролем государства заявил Хоценко

Губернатор сообщил, что поставил задачу министру энергетики и ЖКХ Владимиру Шнипко совместно с "Омскгоргазом", мэром Омска и главами районов оперативно предпринять все необходимые меры и обеспечить людей газом.