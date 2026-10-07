Москва7 октВести.Власти Омске ввели режим повышенной готовности из-за угрозы приостановки подачи газа в более чем 3 тыс. многоквартирных домах. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.
В связи с критической ситуацией, сложившейся в сфере газоснабжения населения …, в результате которой под угрозой приостановления коммунальной услуги находятся жители 3 142 многоквартирных домов, расположенных … [в Омске] постановляю: ввести … с 1 октября … режим функционирования "Повышенная готовностьсказано в документе, подписанном мэром Омска Сергеем Шелестом.
Там также отмечается, что границами зоны возможной чрезвычайной ситуации необходимо считать границы многоквартирных домов.
Ранее стало известно, что в городе из-за банкротства "Омской областного газовой компании", обеспечивающей многоквартирные дома сжиженным газом, без газоснабжения остались 12 домов.