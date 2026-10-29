Москва29 октВести.Мэр Усть-Кутского района в Иркутской области Сергей Анисимов сообщил о введении режима повышенной готовности в Усть-Куте в связи с разрушением водоотводных коллекторов и засорами канализационных систем.
Проблемы наблюдаются в нескольких микрорайонах города. Специалисты каждый день выезжают на места и устраняют неисправности.
Уже отработаны адреса, по которым поступали обращения: детские сады "Кораблик" и "Тополек", дома на улицах Речников, 46-48 и Халтурина, 81. Там проблемы устраненыотмечается в сообщении
Жителям рекомендуется не усугублять ситуацию и не выбрасывать отходы в канализацию.