В Усть-Куте из-за проблем с канализацией ввели режим повышенной готовности

В Усть-Куте введен режим повышенной готовности из-за проблем с канализацией В Усть-Куте из-за проблем с канализацией ввели режим повышенной готовности

Москва29 окт Вести.Мэр Усть-Кутского района в Иркутской области Сергей Анисимов сообщил о введении режима повышенной готовности в Усть-Куте в связи с разрушением водоотводных коллекторов и засорами канализационных систем.

Проблемы наблюдаются в нескольких микрорайонах города. Специалисты каждый день выезжают на места и устраняют неисправности.

Уже отработаны адреса, по которым поступали обращения: детские сады "Кораблик" и "Тополек", дома на улицах Речников, 46-48 и Халтурина, 81. Там проблемы устранены отмечается в сообщении

Жителям рекомендуется не усугублять ситуацию и не выбрасывать отходы в канализацию.