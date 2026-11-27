В Липецкой области у двух поставщиков топлива возникли перебои с поставками

Губернатор Артамонов сообщил о перебоях с поставками бензина в Липецкой области В Липецкой области у двух поставщиков топлива возникли перебои с поставками

Москва27 ноя Вести.Сбои с поставками бензина возникли у двух компаний-поставщиков в Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в мессенджере MAX.

У двух поставщиков бензина в Липецкой области возникли перебои с поставками написал Игорь Артамонов

Отмечается, что власти региона держат связь с руководством этих компаний и прорабатывают варианты исправления ситуации. В случае необходимости в ближайшие дни примут меры, чтобы отпуск бензина на автозаправочных станциях стабилизировался.