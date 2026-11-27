Москва27 нояВести.Сбои с поставками бензина возникли у двух компаний-поставщиков в Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в мессенджере MAX.
У двух поставщиков бензина в Липецкой области возникли перебои с поставкаминаписал Игорь Артамонов
Отмечается, что власти региона держат связь с руководством этих компаний и прорабатывают варианты исправления ситуации. В случае необходимости в ближайшие дни примут меры, чтобы отпуск бензина на автозаправочных станциях стабилизировался.