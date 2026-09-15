Москва15 сенВести.Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга прокомментировал ситуацию с перебоями в поставках топлива и очередями на городских АЗС.
Мы внимательно отслеживаем и фиксируем все комментарии по данной теме. Информация передана поставщику топлива, мы находимся в постоянном диалоге с коллегамиговорится в сообщении ведомства, опубликованном в соцсети "ВКонтакте"
В комитете пояснили, что сложности временные, они связаны с логистическими задержками или повышенным спросом, а также отметили, что одномоментно решить проблему, к сожалению, невозможно.
Там заверили, что поставщики уже работают над скорейшим пополнением запасов бензина на АЗС.
В комитете указали, что вопрос топливообеспечения находится на контроле в федеральном центре.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил накануне, что наладить поставки топлива в регион планируется к началу октября.