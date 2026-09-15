В Комитете по энергетике Петербурга назвали сложности с топливом временными

Власти Петербурга пояснили, с чем связаны перебои с бензином на АЗС города В Комитете по энергетике Петербурга назвали сложности с топливом временными

Москва15 сен Вести.Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга прокомментировал ситуацию с перебоями в поставках топлива и очередями на городских АЗС.

Мы внимательно отслеживаем и фиксируем все комментарии по данной теме. Информация передана поставщику топлива, мы находимся в постоянном диалоге с коллегами говорится в сообщении ведомства, опубликованном в соцсети "ВКонтакте"

В комитете пояснили, что сложности временные, они связаны с логистическими задержками или повышенным спросом, а также отметили, что одномоментно решить проблему, к сожалению, невозможно.

Там заверили, что поставщики уже работают над скорейшим пополнением запасов бензина на АЗС.

В комитете указали, что вопрос топливообеспечения находится на контроле в федеральном центре.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил накануне, что наладить поставки топлива в регион планируется к началу октября.