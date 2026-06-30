В Петербурге сложилась контролируемая ситуация с поставками топлива

Власти назвали контролируемой ситуацию с топливом в Петербурге В Петербурге сложилась контролируемая ситуация с поставками топлива

Москва30 июн Вести.Ситуация с поставками топлива на АЗС Санкт-Петербурга является контролируемой, сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

По состоянию на 29.06.2026 ситуация с поставками моторного топлива на автозаправочные станции Санкт Петербурга остается контролируемой говорится в сообщении Смольного

Отмечается, что губернатор Александр Беглов поручил проводить постоянный мониторинг на городских нефтебазах и заправках, в том числе отслеживать запасы и поставки.

Ранее о ситуации с топливом в своих регионах рассказали власти Камчатского края и Нижегородской области.