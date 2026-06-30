Москва30 июнВести.Ситуация с поставками топлива на АЗС Санкт-Петербурга является контролируемой, сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.
По состоянию на 29.06.2026 ситуация с поставками моторного топлива на автозаправочные станции Санкт Петербурга остается контролируемойговорится в сообщении Смольного
Отмечается, что губернатор Александр Беглов поручил проводить постоянный мониторинг на городских нефтебазах и заправках, в том числе отслеживать запасы и поставки.
Ранее о ситуации с топливом в своих регионах рассказали власти Камчатского края и Нижегородской области.