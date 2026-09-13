Дрозденко: нефтяные компании увеличат поставки бензина в Ленинградскую область Топливный кризис завершится в Ленинградской области к началу октября

Москва13 сен Вести.Крупные нефтяные компании увеличат поставки бензина в Ленинградскую область. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

Сегодня по нашей просьбе несколько крупных нефтяных компаний приняли уже решение увеличить поставки бензина на свои АЗС в Ленинградской области. Некоторые даже в 2 раза, чтобы закрыть перебои других компаний, чьи заводы стоят на ремонте отметил губернатор в мессенджере МАХ

По словам Дрозденко, причина очередей на заправках – недавние атаки беспилотников на крупные нефтеперерабатывающие заводы, в том числе на "Киришинефтеоргсинтез".

Он отметил, что сейчас регион вместе с крупными компаниями перестраивает цепочки поставок топлива через другие заводы, однако на это нужно время.

Губернатор рассчитывает, что к началу октября ситуация с топливом в регионе стабилизируется.