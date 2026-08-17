Дрозденко заявил о стабилизации ситуации с топливом в Ленинградской области

Дрозденко: Ленобласть удерживает плато по топливу, очередей на АЗС нет Дрозденко заявил о стабилизации ситуации с топливом в Ленинградской области

Москва17 авг Вести.Ленинградская область вышла на плато по ситуации с топливом – сейчас все стабильно, но напряженно. Речи о снятии ограничений пока нет. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на губернатора Александра Дрозденко.

Мы находимся на определенном плато, и мы предпринимаем достаточно серьезные усилия, … чтобы на этом плато удержаться. Мы находимся в таком достаточно серьезном напряженном состоянии заявил Александр Дрозденко

В ходе прямой линии глава региона рассказал, что очередей на автозаправках практически не наблюдается, некоторые независимые АЗС возобновляют работу. Проблемы с поставками топлива в отдаленные районы решают с помощью крупных компаний – они поддерживают частные заправки там, где нет альтернативы. Однако власти не могут гарантировать наличие бензина на всех мелких АЗС.

Дрозденко отметил, что цены на топливо контролирует Федеральная антимонопольная служба – стоимость выросла незначительно, но на частных заправках фиксируется заметный разброс.

Губернатор подчеркнул, что задача региона – удержать текущий уровень и не допустить ухудшения.