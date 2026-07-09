Власти Ленобласти опровергли слухи о введении QR-кодов на топливо

Власти Ленобласти: вводить QR-коды на топливо нет необходимости Власти Ленобласти опровергли слухи о введении QR-кодов на топливо

Москва9 июл Вести.Ситуация с топливом в Ленинградской области на данный момент стабильная, необходимости вводить QR-коды нет, сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора региона Никита Донцов.

Таким образом, он опроверг расходящиеся в СМИ и соцсетях слухи о том, что региональные власти готовятся к введению QR-кодов на топливо.

Пресс-секретарь завил, что запасы топлива в области есть, топливные компании производят донастройку логистики, ажиотажный спрос постепенно спадает.

Экономический блок правительства Ленинградской области вместе с топливно-энергетическим комплексом прорабатывают различные сценарии и варианты развития событий. В данный момент необходимости во введении таких мер (QR-кодов – прим. ред.) нет подчеркнул Донцов

Он добавил, что власти изучают опыт других регионов и прорабатывают возможные сценарии для Ленинградской области.

Ранее вице-губернатор региона по ТЭК Денис Седов сообщил, что вопрос о том, как обеспечить нормальную работу топливно-энергетического комплекса и не допустить спекуляций, обсуждается.