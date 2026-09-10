В Ленобласти не исключат возможное снижение объемов отгрузок топлива на ряде АЗС

На ряде АЗС в Ленобласти могут снизить отгрузку топлива В Ленобласти не исключат возможное снижение объемов отгрузок топлива на ряде АЗС

Москва10 сен Вести.В Ленинградской области может произойти снижение объемов отгрузок топлива на отдельных АЗС. Об этом сообщает ТАСС, приводящий слова вице-губернатора Ленобласти по экономическому развитию Егора Мищерякова.

Он подчеркнул, что в настоящее время ситуация с топливом повторяет июльский сценарий.

По некоторым АЗС отгрузки снижены, на отдельных станциях возможны перебои заявил он

Основной причиной называются логистические сбои, вызванные, в свою очередь, атаками на перерабатывающие мощности. В связи с этим власти перешли в ручной режим.

Мищеряков дал понять, что ситуация с топливом держится на контроле. Вице-губернатор подчеркнул, что имеющиеся сложности уже были пройдены два месяца назад, и будут пройдены и в этот раз.