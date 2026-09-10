Москва10 сенВести.В Ленинградской области может произойти снижение объемов отгрузок топлива на отдельных АЗС. Об этом сообщает ТАСС, приводящий слова вице-губернатора Ленобласти по экономическому развитию Егора Мищерякова.
Он подчеркнул, что в настоящее время ситуация с топливом повторяет июльский сценарий.
По некоторым АЗС отгрузки снижены, на отдельных станциях возможны перебоизаявил он
Основной причиной называются логистические сбои, вызванные, в свою очередь, атаками на перерабатывающие мощности. В связи с этим власти перешли в ручной режим.
Мищеряков дал понять, что ситуация с топливом держится на контроле. Вице-губернатор подчеркнул, что имеющиеся сложности уже были пройдены два месяца назад, и будут пройдены и в этот раз.