Москва2 сенВести.Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о ситуации с топливом, складывающейся на территории региона.
Руководитель субъекта подчеркнул, что анализ ситуации ведется ежедневно.
В последние дни на АЗС региона наблюдаются перебои с поставками моторного топлива. Как результат – большие очередиговорится в заявлении губернатора, опубликованном в его канале в MAX
В настоящее время продолжаются переговоры с руководством нефтяных компаний об увеличении объемов поставок топлива в Тюменскую область, отметил губернатор.
Александр Моор подчеркнул, что объемов бензина, которые производятся в России, а также поставляются из-за рубежа, достаточно для закрытия имеющихся потребностей, однако требуется перенастройка логистики.
При этом, ситуация не оказывает влияния на работу общественного транспорта, скорой помощи, специальных служб и сельскохозяйственной техники.