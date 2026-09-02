Губернатор Моор сообщил о перебоях с поставками топлива в Тюменской области

Моор: на АЗС в Тюменской области возникли очереди из-за перебоев в поставках Губернатор Моор сообщил о перебоях с поставками топлива в Тюменской области

Москва2 сен Вести.Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о ситуации с топливом, складывающейся на территории региона.

Руководитель субъекта подчеркнул, что анализ ситуации ведется ежедневно.

В последние дни на АЗС региона наблюдаются перебои с поставками моторного топлива. Как результат – большие очереди говорится в заявлении губернатора, опубликованном в его канале в MAX

В настоящее время продолжаются переговоры с руководством нефтяных компаний об увеличении объемов поставок топлива в Тюменскую область, отметил губернатор.

Александр Моор подчеркнул, что объемов бензина, которые производятся в России, а также поставляются из-за рубежа, достаточно для закрытия имеющихся потребностей, однако требуется перенастройка логистики.

При этом, ситуация не оказывает влияния на работу общественного транспорта, скорой помощи, специальных служб и сельскохозяйственной техники.