Москва10 сенВести.В Ярославскую область начнут поставлять дополнительные партии бензина. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев. По его словам, такие меры необходимы для устранения дефицита топлива.
В последние дни наблюдаются перебои с поставками, особенно остро стоит вопрос в Ярославле и Рыбинске, есть сложности с формированием цен на частных заправках. Но сетевые АЗС расценки держат. Взаимодействуем с Правительством России для обеспечения дополнительных объемов топливаотметил губернатор Ярославской области в мессенджере МАХ
Как уточняется, в регионе возникли перебои с топливом в последние 2 дня. Это связано с ситуацией на заправках в соседних областях.
Евраев подчеркнул, что сейчас главная задача - обеспечить бесперебойную работу сетевых АЗС.