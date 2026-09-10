Евраев: дополнительные партии бензина будут поставлять в Ярославскую область В Ярославской области принимаются меры по устранению дефицита топлива

Москва10 сен Вести.В Ярославскую область начнут поставлять дополнительные партии бензина. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев. По его словам, такие меры необходимы для устранения дефицита топлива.

В последние дни наблюдаются перебои с поставками, особенно остро стоит вопрос в Ярославле и Рыбинске, есть сложности с формированием цен на частных заправках. Но сетевые АЗС расценки держат. Взаимодействуем с Правительством России для обеспечения дополнительных объемов топлива отметил губернатор Ярославской области в мессенджере МАХ

Как уточняется, в регионе возникли перебои с топливом в последние 2 дня. Это связано с ситуацией на заправках в соседних областях.

Евраев подчеркнул, что сейчас главная задача - обеспечить бесперебойную работу сетевых АЗС.