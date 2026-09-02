Москва2 сен Вести.В Челябинской области увеличат поставки моторного топлива после обращения губернатора Алексея Теслера в правительство РФ. Вице-премьер Александр Новак поддержал просьбу и дал поручение Министерству энергетики увеличить лимиты. Об этом сообщил глава региона в мессенджере MAX.

По его словам, в последнее время ситуация с топливом осложнилась из-за сбоев в поставках у некоторых производителей. Власти провели переговоры с нефтяными компаниями о замещении проблемных поставок дополнительными объемами от других участников рынка.

В последнее время видим, как по отдельным производителям есть сбои в поставках, ситуация осложнилась... Обратился в правительство с просьбой об увеличении лимитов поставок. Вице-премьер Александр Новак поддержал, дал соответствующее поручение Министерству энергетики РФ отметил Алексей Текслер

Губернатор подчеркнул, что особое внимание уделяется нехватке бензина АИ-95, по которому достигнуты договоренности о дополнительных поставках. Также увеличат объемы АИ-92.

Перенастройка логистики потребует времени, но глава региона взял ситуацию на личный контроль. На днях он проведет встречи с представителями крупнейших нефтяных компаний, включая "Газпромнефть" и "Лукойл". Региональный штаб продолжит работу в усиленном режиме.