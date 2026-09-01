Минэнерго РФ увеличит лимиты на поставки нефтепродуктов в Свердловскую область

Паслер: Свердловская область получит дополнительные объемы топлива Минэнерго РФ увеличит лимиты на поставки нефтепродуктов в Свердловскую область

Москва1 сен Вести.Свердловская область получит дополнительные объемы топлива для стабилизации рынка. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер.

Минэнерго РФ по поручению вице-премьера Александра Новака увеличит лимиты на поставки нефтепродуктов в Свердловскую область.

Баланс на рынке нефтепродуктов нарушен, и для нашего региона необходимо скорректировать объемы поставки отметил глава Свердловской области в мессенджере МАХ

Ситуация на рынке осложнилась из-за того, что основной поставщик - компания "Лукойл", которая в последнее время сократила отгрузки на фоне перестройки внутренней логистики. Остальные крупные игроки - "Газпром нефть", "Роснефть" и "Башнефть" - частично увеличили объемы реализации, однако этого оказалось недостаточно.

Паслер уточнил, что для увеличения поставок топлива в Свердловскую область потребуется переделка логистических схем, а это займет некоторое время.