Махонин заявил о намерении нарастить поставки топлива в Пермский край Махонин: Пермский край нарастит поставки топлива в ближайшее время

Москва9 сен Вести.Поставки топлива в Пермский край увеличатся в ближайшее время, заявил в ходе прямого эфира губернатор Дмитрий Махонин.

Считаю, что основной поставщик нефтепродуктов имеет все возможности в ближайшее время нарастить поставки на АЗС, тем самым сбить вот этот спрос. И мы будем, поверьте, делать все зависящее от нас, чтобы буквально в ближайшие дни объемы поставок нефтепродуктов на АЗС увеличились сказал глава региона

Он отметил, что сложившуюся ситуацию с бензином можно назвать непростой, в том числе из-за нарушения логистических цепочек. Чтобы облегчить ее, регион получает топливо с других заводов.

При этом Махонин подчеркнул, что основное предприятие работает "полным ходом".