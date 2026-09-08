Москва8 сен Вести.В Ставропольском крае решаются вопросы с наличием топлива на АЗС, объемы поставок наращиваются. Об этом в ходе Прямой линии заявил губернатор Владимир Владимиров, трансляция велась во "ВКонтакте".

Сегодня мы четко понимаем - 4 тыс. тонн топлива в пути. Остатки на сегодня на 12% выросли, мы это видим. Плюс мы… еще одну транспортную компанию включили в состав компаний, которые везут нам топливо непосредственно с тех заводов, с которых сегодня это возможно заявил Владимиров

Он отметил, что регион закупает топливо, в том числе в Волгоградской, Воронежской, Пензенской и Липецкой областях.