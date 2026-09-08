Власти Челябинской области заявили об увеличении поставок топлива в регион

В Челябинской области увеличат поставки топлива в регион Власти Челябинской области заявили об увеличении поставок топлива в регион

Москва8 сен Вести.В Челябинской области увеличат поставки топлива в регион и откроют новые автозаправочные станции. Соответствующие вопросы обсуждались на встрече губернатора Алексея Текслера и гендиректора ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" Александра Кузнецова, сообщает пресс-служба главы региона.

Для Челябинской области крайне важно обеспечить стабильное и бесперебойное снабжение потребителей топливом. Сегодня, в условиях текущей рыночной ситуации, необходимо в постоянном режиме координировать действия с крупнейшими участниками отрасли отметил Текслер

Стороны согласились, что несмотря на условия повышенной нагрузки, важно обеспечить бесперебойные поставки бензина и повысить уровень доступности качественного топлива для населения, а также продолжить развитие автозаправочной инфраструктуры.