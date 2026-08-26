Москва26 авгВести.В Пермском крае есть сложности с поставками топлива, они связаны с украинскими атаками на энергетический комплекс. Об этом заявил губернатор Дмитрий Махонин.
В ряде территорий Пермского края фиксируем обращения на отсутствие 92-го и 95-го бензина. Сложности с поставками топлива связаны с ростом воздушных атак на предприятия ТЭК, необходимостью перестраивать логистические цепочки. Это приводит к ограничениям со стороны поставщиковнаписал глава региона в мессенджере МАХ
Он заверил, что власти прикладывают все усилия для снятия напряженности, под особым вниманием находятся отдаленные районы края.
До нормализации ситуации в приоритетном порядке топливом обеспечивается медицинский, коммунальный и общественный транспорт, а также производители сельхозпродукции.