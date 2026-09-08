Паслер: ситуация с бензином в Свердловской области стабилизируется Глава Свердловской области Паслер заявил об увеличении поставок топлива в регион

Москва8 сен Вести.Ситуация с бензином в Свердловской области стабилизируется, заявил губернатор Денис Паслер в ходе пресс-конференции. По его словам, увеличены объемы поставок топлива в регион, в том числе за счет договоренностей с нефтяными компаниями.

Объемы поставок мы увеличиваем... Если еще недавно отдельные сети продавали по 138 тонн в сутки, то сейчас — уже 400. Однако мы должны нарастить поставки еще, чтобы заработали все заправки — сегодня работают не все приводит слова Паслера ИС "Вести"

Он добавил, что работающие АЗС увеличили реализацию на 40–50% по сравнению с прошлым периодом.