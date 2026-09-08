Глава Свердловской области рассказал, что сам дважды стоял в очереди за бензином

Свердловский губернатор Паслер рассказал, как стоял в очереди за бензином Глава Свердловской области рассказал, что сам дважды стоял в очереди за бензином

Москва8 сен Вести.Губернатор Свердловской области Денис Паслер признался, что сам дважды стоял в очереди на АЗС, чтобы заправить свой автомобиль. Об этом глава региона рассказал в ходе пресс-конференции.

Всем и мне стоит извиниться за неудобства, трудности, которые есть. Понятно, что в очередях никому не хочется стоять… Я уже дважды стоял в очереди, тоже ждал заправку, ничего страшного в этом не было, постоял, заправился приводит слова Паслера ИС "Вести"

Он отметил, что сейчас ситуация с бензином в регионе стабилизируется, а объемы поставок увеличиваются.