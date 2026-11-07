В Минуглеэнерго ДНР рассказали, когда восстановят электроснабжение в регионе Частичное восстановление электроснабжения в ДНР ожидается к вечеру 7 ноября

Москва7 ноя Вести.Энергетики завершили ремонтные работы и приступили к пуско-наладочным мероприятиям после аварии в энергосистеме Донецкой Народной Республики. Как сообщает Министерство угля и энергетики региона, свет частично вернется в дома до конца дня 7 ноября.

Восстановление электроснабжения Володарского и Новоазовского муниципальных округов, а также городских округов Мариуполь и Донецк будет проводиться поэтапно. При благоприятных условиях к концу дня ожидается частичное восстановление электроснабжения говорится в Telegram-канале Минуглеэнерго

Ранее глава Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в городе без электричества остаются более 120 тысяч абонентов.