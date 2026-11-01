В Пролетарском районе Донецка восстановили электроснабжение для 14300 абонентов Кулемзин: в Пролетарском районе Донецка восстановили электроснабжение

Москва1 ноя Вести.В Пролетарском районе Донецка, где без света из-за аварии на подстанциях оставались 14300 абонентов, восстановили электроснабжение.

Об этом в MAX сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

По информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК", в Пролетарском районе после проведения работ по подключению к электричеству все трансформаторные подстанции запитаны сказано в публикации

Вечером 1 ноября градоначальник сообщал, что авария на 57 трансформаторных подстанциях произошла из-за превышением допустимой нагрузки.

В настоящее время в Донецке ведутся работы по восстановлению света для 49400 абонентов в Куйбышевском, Ленинском, Киевском и Ворошиловском районах города.