Москва12 сен Вести.В Киевском районе Донецка восстановлена подача электричества. Информацией поделился в MAX глава муниципального образования городского округа Алексей Кулемзин.

По информации АО "Юго-Западная Электросетевая Компания" "Донецкэнерго", в Киевском районе после проведения работ по подключению к электричеству все трансформаторные подстанции запитаны