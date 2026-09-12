Москва12 сенВести.В Киевском районе Донецка восстановлена подача электричества. Информацией поделился в MAX глава муниципального образования городского округа Алексей Кулемзин.
По информации АО "Юго-Западная Электросетевая Компания" "Донецкэнерго", в Киевском районе после проведения работ по подключению к электричеству все трансформаторные подстанции запитаныговорится в сообщении
Ранее сообщалось, что в Киевском районе города произошло отключение трансформаторных подстанций. 1800 абонентов остались без электроэнергии.