Энергетики начали восстанавливать энергоснабжение в районах Донецка и Макеевки

В обесточенных районах Донецка и Макеевки восстанавливают подачу электричества Энергетики начали восстанавливать энергоснабжение в районах Донецка и Макеевки

Москва4 окт Вести.Энергетики ДНР приступили к восстановлению электроснабжения в районах Донецка и Макеевки, обесточенных в результате атак ВСУ, сообщил председатель правительства республики Андрей Чертков.

Начали запитывать обесточенные районы Макеевки и Донецка написал он в мессенджере MAX

Вместе с тем Чертков отметил, что восстановить свет в Киевском районе Донецка пока не представляется возможным – там слишком серьезные повреждения.

Однако ремонтные работы не прекращаются ни на минуту, отметил он.

Глава правительства ДНР принес извинения всем жителям республики, оставшимся без света.

Он заверил, что делается все возможное и невозможное для восстановления электроснабжения потребителей в самое ближайшее время.