Москва5 нояВести.В Липецке следственные органы начали доследственную проверку по факту травмирования женщины, находящейся на 23-й неделе беременности, в результате прорыва трубопровода с горячей водой. Об этом в MAX сообщает региональный главк СК.
Согласно сведениям в соцмедиа, в результате коммунальной аварии на ул. Литаврина 19-летняя липчанка получила ожоги.
Пострадавшая госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощьговорится в мессенджере
Организован комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего и определению степени тяжести причиненного вреда. Также в ходе проверки будет дана оценка действиям ответственных за надлежащее содержание коммунальных сетей должностных лиц.
Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.