В Липецке проверят обстоятельства травмирования беременной при прорыве теплосети

По факту травмирования беременной при аварии теплосети в Липецке начата проверка В Липецке проверят обстоятельства травмирования беременной при прорыве теплосети

Москва5 ноя Вести.В Липецке следственные органы начали доследственную проверку по факту травмирования женщины, находящейся на 23-й неделе беременности, в результате прорыва трубопровода с горячей водой. Об этом в MAX сообщает региональный главк СК.

Согласно сведениям в соцмедиа, в результате коммунальной аварии на ул. Литаврина 19-летняя липчанка получила ожоги.

Пострадавшая госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь говорится в мессенджере

Организован комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего и определению степени тяжести причиненного вреда. Также в ходе проверки будет дана оценка действиям ответственных за надлежащее содержание коммунальных сетей должностных лиц.

Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.