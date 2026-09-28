В Энгельсе на сотрудницу склада упал паллетный блок, организована проверка

После травмирования сотрудницы склада в Энгельсе организовали проверку В Энгельсе на сотрудницу склада упал паллетный блок, организована проверка

Москва28 сен Вести.Следственными органами СК РФ по Саратовской области организована доследственная проверка по факту травмирования работницы склада в Энгельсе. Об этом сообщили в ведомстве в MAX.

Организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда) говорится в сообщении

При выполнении работ на складе на проспекте Строителей, по предварительной информации, на сотрудницу упал паллетный блок. Женщину госпитализировали.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, в том числе условия выполнения работ и соблюдение требований охраны труда.