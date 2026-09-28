Москва28 сенВести.Следственными органами СК РФ по Саратовской области организована доследственная проверка по факту травмирования работницы склада в Энгельсе. Об этом сообщили в ведомстве в MAX.
Организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)говорится в сообщении
При выполнении работ на складе на проспекте Строителей, по предварительной информации, на сотрудницу упал паллетный блок. Женщину госпитализировали.
Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, в том числе условия выполнения работ и соблюдение требований охраны труда.