Женщина и ребенок пострадали при прорыве трубы с кипятком на улице в Петербурге

В Петербурге посреди улицы прорвало трубу с кипятком, есть пострадавшие Женщина и ребенок пострадали при прорыве трубы с кипятком на улице в Петербурге

Москва20 окт Вести.В Санкт-Петербурге прорвало трубу с кипятком на улице Ижорского батальона. В результате пострадали женщина и ребенок. Об этом сообщает ГСУ СКР по Северной столице.

Инцидент произошел 20 октября, во вторник, в Колпино. На месте работают следственные органы.

Прорыв трубы с горячей водой. В результате инцидента пострадали женщина и ребенок, им оказывается медицинская помощь… Следователем проводится осмотр места происшествия, а также выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробностей о состоянии пострадавших нет.