Москва20 октВести.В Санкт-Петербурге прорвало трубу с кипятком на улице Ижорского батальона. В результате пострадали женщина и ребенок. Об этом сообщает ГСУ СКР по Северной столице.
Инцидент произошел 20 октября, во вторник, в Колпино. На месте работают следственные органы.
Прорыв трубы с горячей водой. В результате инцидента пострадали женщина и ребенок, им оказывается медицинская помощь… Следователем проводится осмотр места происшествия, а также выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельствговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробностей о состоянии пострадавших нет.