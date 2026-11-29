Авария на ТЭЦ оставила без тепла и воды часть жителей Санкт-Петербурга

Жители юга Петербурга остались без электричества и воды из-за аварии на ТЭЦ Авария на ТЭЦ оставила без тепла и воды часть жителей Санкт-Петербурга

Москва29 ноя Вести.Жители ряда домов Кировского и Московского районов Санкт-Петербурга остались без отопления, электричества и горячей воды из-за технологического нарушения на внутреннем трубопроводе Автовской ТЭЦ. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Нарушения на трубопроводе привели к снижению давления и температуры теплоносителя в сети.

Электричество отключилось у жителей улиц Маршала Казакова, Благодатной, Краснопутиловской, проспектов Ветеранов и Юрия Гагарина.

В ТГК-1 сообщили, что причиной коммунальных проблем стали неполадки на внутреннем трубопроводе станции. Специалисты ведут работы по восстановлению параметров теплоносителя отмечается в сообщении

Сроки окончания работ не уточняются.