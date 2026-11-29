Москва29 нояВести.Жители ряда домов Кировского и Московского районов Санкт-Петербурга остались без отопления, электричества и горячей воды из-за технологического нарушения на внутреннем трубопроводе Автовской ТЭЦ. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Нарушения на трубопроводе привели к снижению давления и температуры теплоносителя в сети.
Электричество отключилось у жителей улиц Маршала Казакова, Благодатной, Краснопутиловской, проспектов Ветеранов и Юрия Гагарина.
В ТГК-1 сообщили, что причиной коммунальных проблем стали неполадки на внутреннем трубопроводе станции. Специалисты ведут работы по восстановлению параметров теплоносителяотмечается в сообщении
Сроки окончания работ не уточняются.