Москва20 нояВести.В Красносельском районе Санкт-Петербурга произошел прорыв трубопровода с кипятком, на месте работает аварийная бригада. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные компании Теплосеть Санкт-Петербурга".
АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" проводит ремонтные работы в Красносельском районе… На место были отправлены бригада АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", наряд полиции и экипаж МЧСприводит агентство слова своего собеседника
По словам местных жителей, струя горячей воды пробила асфальт и повредила стоявшие рядом автомобили.
Информации о пострадавших нет.