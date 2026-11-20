Трубу с кипятком прорвало в Красносельском районе Петербурга

В Красносельском районе Санкт-Петербурга прорвало трубу с кипятком Трубу с кипятком прорвало в Красносельском районе Петербурга

Москва20 ноя Вести.В Красносельском районе Санкт-Петербурга произошел прорыв трубопровода с кипятком, на месте работает аварийная бригада. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные компании Теплосеть Санкт-Петербурга"​​​.

АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" проводит ремонтные работы в Красносельском районе… На место были отправлены бригада АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", наряд полиции и экипаж МЧС приводит агентство слова своего собеседника

По словам местных жителей, струя горячей воды пробила асфальт и повредила стоявшие рядом автомобили.

Информации о пострадавших нет.