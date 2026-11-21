В Петербурге восстановлено теплоснабжение в жилых домах Горячее водоснабжение восстановлено в жилых дома Петербурга

Москва21 ноя Вести.В Красносельском районе Петербурга восстановлено теплоснабжение жилых домов на проспекте Маршала Жукова. Об этом сообщила пресс-служба "Теплосеть Санкт-Петербурга".

С опережением нормативного срока на 9 часов завершили работы на подающем трубопроводе распределительной сети "Маршала Жукова" диаметром 1 000 мм по адресу: пр. Маршала Жукова, д. 31. Специалисты "Теплосети" оперативно заменили 6 метров ненадежного участка подающего трубопровода 1994 года постройки говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что произошел прорыв трубопровода с кипятком