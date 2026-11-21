Москва21 нояВести.В Красносельском районе Петербурга восстановлено теплоснабжение жилых домов на проспекте Маршала Жукова. Об этом сообщила пресс-служба "Теплосеть Санкт-Петербурга".
С опережением нормативного срока на 9 часов завершили работы на подающем трубопроводе распределительной сети "Маршала Жукова" диаметром 1 000 мм по адресу: пр. Маршала Жукова, д. 31. Специалисты "Теплосети" оперативно заменили 6 метров ненадежного участка подающего трубопровода 1994 года постройкиговорится в сообщении
Ранее сообщалось, что произошел прорыв трубопровода с кипятком