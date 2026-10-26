Москва26 октВести.Сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание в частном доме в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба городского управления ведомства в мессенджере МАХ.
Сообщение о пожаре в доме №2 по 4-й линии поступило 25 октября в 22.31.
В доме, размером 7х8 м, происходило горение на площади 2 кв. м. 26 октября в 00.09 пожар ликвидированнаписали в пресс-службе
В тушении участвовали 10 человек личного состава МЧС России и две единицы техники.
Сведений о пострадавших в ходе инцидента не поступало.