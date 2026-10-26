Пожарные потушили возгорание на двух "квадратах" в доме в Санкт-Петербурге

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в Красносельском районе Петербурга Пожарные потушили возгорание на двух "квадратах" в доме в Санкт-Петербурге

Москва26 окт Вести.Сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание в частном доме в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба городского управления ведомства в мессенджере МАХ.

Сообщение о пожаре в доме №2 по 4-й линии поступило 25 октября в 22.31.

В доме, размером 7х8 м, происходило горение на площади 2 кв. м. 26 октября в 00.09 пожар ликвидирован написали в пресс-службе

В тушении участвовали 10 человек личного состава МЧС России и две единицы техники.

Сведений о пострадавших в ходе инцидента не поступало.