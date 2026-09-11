В Выборгском районе Петербурга потушили пожар, есть пострадавший

Огнеборцы потушили пожар в Выборгском районе Петербурга, один человек пострадал В Выборгском районе Петербурга потушили пожар, есть пострадавший

Москва11 сен Вести.Пожар в Выборгском районе Санкт-Петербурга ликвидирован. Об этом сообщает МЧС по городу в MAX.

Сигнал о пожаре по адресу: Выборгский район, проспект Художников, дом 4, корпус 2 – поступил 11 сентября в 20.54. На площади 20 кв. м загорелась двухкомнатная квартира.

В 21:25 пожар ликвидирован. В результате пожара пострадал мужчина, госпитализирован в медицинское учреждение говорится в сообщении

От МЧС в ликвидации пожара были задействованы 15 человек личного состава и 3 единицы техники.